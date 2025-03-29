[3.29 J1Âè7Àá](Ë­ÅÄ¥¹)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:ÃæÂ¼ÂÀ<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹]ÀèÈ¯GK 1 ¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡¦¥À¥Ë¥¨¥ëDF 2 Ìî¾å·ëµ®DF 3 º´Æ£àöÂçDF 6 ²ÏÌÌ²¢À®MF 7 ÏÂÀôÎµ»ÊMF 8 ÄÇ¶¶·ÅÌéMF 9 ÀõÌîÍºÌéMF 14 ¿¹Åç»ÊMF 15 °ð³À¾ÍMF 27 Ãæ»³¹î¹­FW 10 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¹µ¤¨GK 16 ÉðÅÄÍÎÊ¿DF 4 µÜÂç¼ùDF 44 ¿¹ÁÔ°ìÏ¯MF 17 ÆâÅÄÂðºÈMF 26 ²ÃÆ£¸¼MF 30 ¿ù±º½Ù¸ãMF 33 µÆÃÏÂÙÃÒMF 41 ¾®Ìî²í»ËFW 18 ±Ê°æ¸¬Í¤´ÆÆÄÄ¹Ã«Àî·òÂÀ[²£ÉÍFC]Àè