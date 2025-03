East Of Edenが初のフルアルバム『The First Eden - Seeds Of Hope』を携えて回った全国ツアー<East Of Eden Spring Tour 2025 〜 Seeds Of Hope 〜>、その日本公演ファイナルが、湊あかね(Vo)の誕生日当日である3月20日にZepp DiverCity(TOKYO)で開催された。開演1時間前にMINA(B)の体調不良による出演見合わせがアナウンスされたものの、メンバーは即座にSNSで「4人でMINAちゃんのぶんまで精一杯盛り上げる」と前向きな