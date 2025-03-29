¥ß¥¹ÅìÂç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚÂ¼¼ëÎ¤¡Ê24¡Ë¤¬28Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÅìÂçÂç³Ø±¡¤Î½¤»Î½¤Î»¤È¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥»¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥¹sprout¤«¤é¤ÎÂà½ê¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹â¹»ÃæÂà¤«¤éÌÀÂç¤òÂ´¶È¡ª¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë·ó¿´Íý»Õ¤ÎÍñ¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¥¬¥¦¥ó¤ò±©¿¥¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¤Ï¡¢³Ø°Ìµ­¤È²ÖÂ«¤ò¤â¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡ÖÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÂç¹¥¤­¤Ê³ØÌä¤ò¤¹¤Æ¤­¤ÊÆ±´ü¤¿¤Á¤È³Ø¤Ù