¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/29¡Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ÂÀÆ¤«¤ì¤ó¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ëå¤Ç½÷Í¥¤Î°ÂÀÆÀ±Íè¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ÂÀÆ¤«¤ì¤ó¡õ°ÂÀÆÀ±Íè¡¢»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¢¡°ÂÀÆ¤«¤ì¤ó¡õ°ÂÀÆÀ±Íè»ÐËå¡¢¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤«¤ì¤ó¤Ï¡Ö²Ö¸«¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö°¦¤·¤Î¤Þ¤¤¤·¤¹¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢¤ä¤Ã¤¿¡¼¡×¤ÈÀ±Íè¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¾Ð´é¤Ç¼Ì¤ë2¿Í¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á