◆米大リーグドジャース―タイガース（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアムドジャース・大谷翔平投手（３０）が２８日（日本時間２９日）、米開幕第２戦となる本拠地・タイガース戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４回の第２打席は中飛に倒れた。データサイト「ＢａｓｅｂａｌｌＳａｖａｎｔ」によると、スイングスピードは驚異の８０マイル（約１２９キロ）で、打球速度１７８キロ＆角度５８度と、