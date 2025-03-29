◆米大リーグドジャース―タイガース（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２６）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・タイガース戦に先発。３回まで５奪三振も２回に先制ソロ、３回にも一発を浴びた。４回は２つの三振を奪い三者凡退に抑えた。初回１死から連打を許して一、三塁のピンチを背負うも、４番・トーケルソンを内角９５マイル（約１５２・９キロ）ツーシー