¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè7Àá¡Û2025Ç¯3·î29Æü(ÅÚ)15:00¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º(1°Ì/13pt) vs ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í(16°Ì/6pt)[¸©Î©¥«¥·¥Þ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]¢¡¥Û¡¼¥àÌµÇÔ·ÑÂ³¤Ç¼ó°Ì¥­¡¼¥×¤Ø¡Ú¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Û¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ÎÌµÇÔµ­Ï¿¤ò¡Ö26¡×¤Ë¿­¤Ð¤·¤¿¼¯Åç¡£J1¿·µ­Ï¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤â¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤òÁê¼ê¤Ë·àÅª¥É¥í¡¼¤Ç¤ÎÃ£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃæÃÇ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ·Þ¤¨¤ë¤ÏÏ¢ÇÆÃæ¤Î¿À¸Í¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼¯Åç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÁê¼ê¤Ë