2016Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØËâË¡¤Ä¤«¤¤¥×¥ê¥­¥å¥¢¡ª¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¤Ä¤«¤¤¥×¥ê¥­¥å¥¢¡ª¡ª¡ÁMIRAI DAYS¡Á¡Ù¤è¤ê¡¢ºÇ½ªÏÃ¤È¤Ê¤ëÂè12ÏÃ¡Ö¿Ê¤à¤Ù¤­Ì¤Íè¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Âè12ÏÃ¡Ö¿Ê¤à¤Ù¤­Ì¤Íè¡×¤è¤êTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥×¥ê¥­¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î13ºîÉÊÌÜ¤Ç¡¢ËâË¡¤äÊõÀÐ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¡ØËâË¡¤Ä¤«¤¤¥×¥ê¥­¥å¥¢¡ª¡Ù¡£¤½¤ÎÀµÅýÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØËâË¡¤Ä¤«¤¤¥×¥ê¥­¥å¥¢¡ª¡ª¡ÁMIRAI DAYS¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥·¥Þ¥Û¥¦