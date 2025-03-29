28Æü¡¢AKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÉðÆ£¾®ÎÛ¤µ¤ó¤¬X¤Ç¡¢Âç³Ø±¡½¤Î»¤òÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚAKB48¡¦ÉðÆ£¾®ÎÛ¡ÛÀ®¾ëÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¤òÊó¹ð±Ø¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤è¡ª¡ª¡ª¡×ÉðÆ£¤µ¤ó¤Ï¡ÉÀ®¾ëÂç³Ø³Ø°Ìµ­¼øÍ¿¼°¡É¤È½ñ¤«¤ì¤¿´ÇÈÄ¤ÎÁ°¤Ç¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÂç³Ø±¡ ½¤Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î³Ø¤Ó¤¿¤¤¤³¤È¤ò¿¼¤¯ÄÉµá¤Ç¤­¤¿2Ç¯´Ö¤Ï ³Ø¤Ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤½¤ì°Ê¾å¤Ë