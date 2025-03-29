°¤ÁÉ»³Ï¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌî¾Æ¤­¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤¬¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÍÍ»ÒÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°¤ÁÉ¤òÃæ¿´¤ËÉ÷·Ê¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëSho Kamasaki¤µ¤ó¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢°¤ÁÉ»³Ï¼¤ÇÁð¸¶¤ÎÁð¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÖÌî¾Æ¤­¡×¤Î¸÷·Ê¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌî¾Æ¤­¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸Ä¿Í¤¬Èª¤Ç¥´¥ß¤ò¾Æ¤¯¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò»Ø¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢°¤ÁÉ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌî¾Æ¤­¡×¤Ï¾ÃËÉ½ð¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é·×²èÅª¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤â