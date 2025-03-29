¡ü½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤ÎÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡ÈµÞ¤Ë¶«¤Ó¤À¤¹¡É¥·¡¼¥ó ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦THE RAMPAGE¤ÎÆ£¸¶¼ù¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡ØÍßË¾¡ÊÃØéá¤Î»å¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ë¡Ù¤¬¡¢ÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç4·î4Æü(22:30¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡ØMY (K)NIGHT¥Þ¥¤¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù¤ÎÃæÀîÎ¶ÂÀÏº´ÆÆÄ¤¬ÉÁ¤¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¢¤ê¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¢¤ê¤Î¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Ê¸¹ë¡¦³©ÀîÎ¶Ç·²ð¤ÎÌ¾ºî¡ØÃØéá¤Î»å¡Ù¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ºîÉÊ¡£Æ£¸¶¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¯¤Ë¤¤¤¦¥Á¥ó¥Ô