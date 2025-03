アルツハイマー病は高齢者における認知機能低下の主な原因であり、病状が進行すると介護なしで生活を送ることができなくなってしまいます。そんなアルツハイマー病の治療薬として近年承認されたレカネマブとドナネマブについて、どれほど効果があるのかを調べた研究結果が発表されました。Assessing the clinical meaningfulness of slowing CDR‐SB progression with disease‐modifying therapies for Alzheimer's disease - Har