¶áÇ¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç12°Ì¡¢6°Ì¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡£º£µ¨¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ä¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£3Æü¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¯ÌÀ¤±½éÀï¤È¤Ê¤ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤¬µÙ¤ß¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤¿¤Ï¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ØThe Athletic¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢³Æ¹ñÂåÉ½Áª¼ê¤ò½ü¤¯¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥È¥Ã