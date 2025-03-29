ËèÆüÆ°Êª¤ò¸«¤«¤±¤¿¥Ü¥¹¥È¥ó¹Ù³°¤Ç¤Î¹â¹»À¸³è2024Ç¯¡Ø¤ß¤º¤â¤«¤¨¤Ç¤â¡Ù¤Ç¡¢Âè15²ó¾®ÀâÌîÀ­»þÂå¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Æ±ºî¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿´Ø¤«¤ª¤ë¤µ¤ó¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç²á¤´¤·¤¿¹â¹»À¸³è¤Ï¡¢²»³Ú²Ê¤Î¶µ»Õ¤¬¼ø¶È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¤ÏÂçÀÚ¤Ê¿´¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤±¤É¤¢¤ë»þ¤«¤é¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡ö¡ö¡ö¹â¹»»þÂå¡¢Æ°Êª¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤¿¡£»ä¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³Ø¹»¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó¹Ù³°¤Ë¤¢¤ê¡¢¾®