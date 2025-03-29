ドジャースは昨季2020年以来のワールドシリーズ制覇【MLB】ドジャース ー タイガース（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースは28日（日本時間29日）、タイガース戦前に「World Series Ring Ceremony」を開催した。世界一を成し遂げて初めて手にできる光り輝く指輪。「凄い精巧」「すごっ」などと、ファンは驚きの“仕掛け”に目を丸くした。ドジャースは昨年のワールドシリーズで、2020年以来8度目のシリーズ制覇を達成。リ