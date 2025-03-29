¤È¤Ë¤«¤¯Í¥¤·¤¤¿Í2022Ç¯10·î¡¢79ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¡£Æ®ÉÂÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¡¢¤½¤ÎºÇ´ü¤ò´Ç¼è¤Ã¤¿¤Î¤¬Äï¤ÎÃöÌÚ·¼²ð»á¡Ê77¡Ë¤À¡£º£Ç¯2·î¡¢¡Ø·»»ä¤À¤±¤¬ÃÎ¤ë¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ò½ÐÈÇ¡£ÇÈÍðËü¾æ¤À¤Ã¤¿·»¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²þ¤á¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¿´¶­¤ò·¼²ð»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´6²ó¤ÎÂè1²ó¡Ë¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃöÌÚ¡¢·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î»Ñ¤â¡Ä¥×¥í¥ì¥¹»Ë¤Ë»Ä¤ëÅÁÀâ¤Î°ìÀï¡Ö´àÎ®Åç¤ÎÀï¤¤¡×¤Î¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È½¸¡½¡½º£²ó¤Î¼¹