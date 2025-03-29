【MLB】ドジャース5−4タイガース（3月27日・日本時間3月28日）【映像】大谷、急加速する“神走塁”の瞬間3月27日（日本時間3月28日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対デトロイト・タイガースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が“足”で魅せた。1-0、ドジャース1点のリードで迎えたこの試合の3回裏・ドジャースの攻撃。2死走者なしの場面から、セカンド強襲ヒットで出塁した大谷を1塁に置き、続く2番ムーキ