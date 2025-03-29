¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ê¥¤¥Õ °Ç¤ÎÅ·ºÍ³°²Ê°å¡×(C) 2025 Disney and its related entities À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¦¡¦¥è¥ó¥¦ÊÛ¸î»Î¤ÏÅ·ºÍÈ©¡×(2022Ç¯)¤Ç¤Ï¡¢¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤òÊú¤¨¤ë½÷À­ÊÛ¸î»Î¤ÎÊ³Æ®µ­¤òÈ´·²¤Î±éµ»ÎÏ¤ÇÂÎ¸½¤·¡¢É÷ÊÑ¤ï¤ê¤À¤¬°¦¤¯¤ë¤·¤¤»Ñ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥ó¥Ó¥ó¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Ç3·î19Æü¤«¤éÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¿·¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ê¥¤¥Õ °Ç¤ÎÅ·ºÍ³°²Ê°å¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÇÃÛ¤¤