Î¾¿Æ¤Î¼Ú¶â5,000Ëü±ß¤òÊÖºÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Éã¤ËÍê¤Þ¤ì¤Æ17ºÐ¤Ç¥Þ¥°¥íµùÁ¥°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿É®¼Ô¡£¿ô²ó¤Î¹Ò³¤¤ò·Ð¤Æµ»½Ñ¤È¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¤Ï¡¢¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤¸¤«¤é¡ÖÂ©»Ò¤È°ì½ï¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î±óÍÎ¥Þ¥°¥íµù¤Ë½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¡¢½Â¡¹¾µÂú¤·¤Þ¤¹¡£µÆÃÏÀ¿°í»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¼Ú¶â¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤Ë¥Þ¥°¥íµùÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö±óÍÎ¥Þ¥°¥íµùÁ¥¡×¤Î¶²¤í¤·¤¹¤®¤ëÆü¾ï¤È¡¢¤½¤Î°ú¤­´¹¤¨¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ëµëÍ¿³Û¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥ä¥ó¥­¡¼Ãç