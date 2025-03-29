Âè1²ó¡Ú¡Ö»ä¤òÉã¿Æ¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¡Ä¸µÉÕ¤­¿Í¡¦¾®¾¾À¯É×¤µ¤ó¤¬¸«¤¿Âç¥¹¥¿¡¼¡Ö¿¢ÌÚÅù¤µ¤ó¡×¤Î¡ÈÌµÀÕÇ¤ÃË¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÁÇ´é¡Û¤òÆÉ¤à¡Ú¥ì¥¢¼Ì¿¿¡Û¤¤¤Ä¤Ç¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿¡Ä¾®¾¾¤µ¤ó¤¬ÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥ª¥ä¥¸¡×¿¢ÌÚÅù¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È½¸¥¯¥ì¡¼¥¸¡¼¥­¥ã¥Ã¥Ä¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ2007Ç¯3·î27Æü¡¢¸µ¥¯¥ì¡¼¥¸¡¼¥­¥ã¥Ã¥Ä¤Î¿¢ÌÚÅù¤µ¤ó¤¬ÇÙµ¤¼ð¤Ë¤è¤ë¸ÆµÛÉÔÁ´¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£µýÇ¯80¡£1959¡Ê¾¼ÏÂ34¡ËÇ¯º¢¤«¤é¥¯¥ì¡¼¥¸¡¼¥­¥ã¥Ã¥Ä¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·