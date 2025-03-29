¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤ò¼óÁê¤Ë»ØÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¦ÉÊ·ôÌäÂê¤Ç»Ù»ýÎ¨¤¬¥¸¥êÉÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¡Ø¼«Ì±ÅÞ¡ÙÀÐÇËÌÐÀ¯¸¢¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«ÌîÅÞ¤¬·ë½¸¤·¡¢¡Ø¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡Ù¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡Ê55¡Ë¤òÃ´¤¤¤Ç¡È¶ÌÌÚ¼óÁê¡É¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡Ù¤Î¾®Àî½ßÌé´´»öÄ¹¡Ê53¡Ë¤Ï£³·î23Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸½ºß¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ÇÌîÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤·Æâ³ÕÉÔ¿®Ç¤°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡Ö½Ð¤¹°Ê¾å¡¢²Ä·è¤òÁ°Äó