¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ÀïÁ°¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¥ê¥ó¥°Â£Äè¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥¹¥Æ¥óµåÃÄ¼ÒÄ¹¡¢¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥´¡¼¥à¥ºGM¤¬ÃÅ¾å¤ÇÁª¼ê1¿Í1¿Í¤È¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¥ê¥ó¥°¤ò¼øÍ¿¤·¤Æ¡¢µ­Ç°»£±Æ¤·¤¿¡£ºòµ¨¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤Ò¤È¤­¤ïÂç¤­¤Ê´¿À¼¡£Áª¼ê¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö50¡½50¡¢¥Ç¥³¥¤¤Î