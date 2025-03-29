Mrs. GREEN APPLE»£±Æ¡§¾å»³ÍÛ²ð 2002Ç¯°ÊÍè³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥¢¥ï¡¼¥É¡ÖMTV VMAJ¡×¤¬¡¢3·î19Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ÎÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÈ¯É½¤¹¤ë"¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Îº×Åµ"¤È¤·¤ÆËèÇ¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÆ±¼ø¾Þ¼°¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆ±Æü¤Ë¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ¡ÖMTV VMAJ Pre-Show¡×¤â³«ºÅ¡£ÆüÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¤¬¸«¼é¤ëÃæ