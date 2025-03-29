AÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë»þ¤â¶á¤¤¤À¤í¤¦¡£º£µ¨¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ÇÉ¾²Á¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬23ºÐ¤Î¥É¥¤¥Ä¿ÍFW¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¦¥©¥ë¥È¥Þ¥Ç¤À¡£¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ç¤Î³èÌö¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¦¥©¥ë¥È¥Þ¥Ç¤ÏU-21¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Î¼çÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£º£·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿U-21¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµ­Ï¿¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤ÏÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ä¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤È¸À¤¨¤ë¡£²¿¤è¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï198cm¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤ÆÂ­²¼¤Îµ»½Ñ¤â°­¤¯¤Ê¤¤¡£¥·¥å¥Ä¥Ã¥È