¡ÚNASCAR¡ÛÂè6Àï Straight Talk Wireless 400¡¿¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥Ã¥É-¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3·î24Æü¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ô¥Ã¥ÈµÕÁö¡õÂ¿½Å¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÂçº®ÍðÁ´ÊÆ¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ò¸Ø¤ë¥¹¥È¥Ã¥¯¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¡¢NASCAR¡Ê¥Ê¥¹¥«¡¼¡Ë¤Ç¡¢Âç½ÂÂÚ¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥È¤Î¤Ê¤«¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¬È¯À¸¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¡¼¥¹¤Ï80¼þ¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸1¤¬½ªÎ»¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸2¤Î¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÂÔ¤Ä´Ö¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¶Ø»ß¾õÂÖ¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤ÇÁ´¼Ö¤¬Ï¢¤Ê¤Ã