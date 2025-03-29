JFL¤Î¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½DF¤ÎÀ¾Âç¸à¤¬¡¢£³·î28Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËºÇ¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅê¹Æ¡£À¼½Ð¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¡¢´ä¼ê¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤¹¤ëÀ¾¤Ï¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤ë¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬Ãæ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¤È¤«¡¢³§¤âÀ¼¤¬½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍÅª¤Ë°ìÈÖÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¡Ø¤ä¤í¤¦¤¼¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤ÏÀäÂÐ¤ä¤é¤Ê¤¤