¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿·°æ·ÃÍýÆá¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£MBS¡¦TBS·Ï¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Ø½ê¤µ¤ó¤ªÆÏ¤±¥â¥Î¤Ç¤¹¡ª¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍËÁ°7¡§30¡ËÂ´¶È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·°æ·ÃÍýÆá¡õ½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡õ¥¢¥ó¥¬ÅÄÃæ¡¢¥ª¥Õ3¥·¥ç¥Ã¥ÈÊüÁ÷¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¶¦±é¤·¤¿½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤È¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¦ÅÄÃæÂî»Ö¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç8Ç¯´Ö¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸»þ´Ö¤ò¶¦Í­¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢¤¢¤ê