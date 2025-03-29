²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Î°ÂÀÆ¤«¤ì¤ó¡Ê25¡Ë¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ëå¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î°ÂÀÆÀ±Íè¡Ê21¡Ë¤È¤Î¤ª²Ö¸«¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö²Ö¸«¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È½ñ¤­½Ð¤¹¤È¡¢¸ø±à¤Ç¤ÎÀÄ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¼«¿È¤È¡¢¤ª¤Ê¤«¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤ÎÀ±Íè¤¬¾Ð´é¤Ç¸ª¤òÁÈ¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö°¦¤·¤Î¤Þ¤¤¤·¤¹¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢¤ä¤Ã¤¿¡¼½Õ¤Ï¤¤¤¤¤Í¤¨¡Á¡×¤Èµ­¤·¤¿¡£