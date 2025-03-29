Ê¡²¬¸©´£ÅÄÄ®¤Ç28Æü¡¢42ºÐ¤Î¼«¾Î²ð¸î»Î¤Î½÷¤¬°û¼ò±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷¤Ï²ÈÂ²¤«¤é¹ÔÊýÉÔÌÀÆÏ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´£ÅÄÄ®´£ÅÄ¤Î¸©Æ»¤Ç28Æü¸á¸å7»þÈ¾¤¹¤®¡¢¥Ñ¥È¥íー¥ëÃæ¤Î·Ù»¡´±¤¬¹ÔÊý¤òÁÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ÈÆ±¤¸¥Ê¥ó¥Ðー¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤òÈ¯¸«¤·¡¢Ää»ß¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷¤«¤é¼ò¤Î½­¤¤¤¬¤·¤¿¤¿¤á¸Æµ¤¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢´ð½àÃÍ¤Î4ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤Ï½÷¤ò¼òµ¤ÂÓ¤Ó