¢£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²÷µó¡ª¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ÇÆüËÜ½÷»Ò¤¬É½¾´ÂæÆÈÀêÃË»Ò¤â¶â¡¢¶ä¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ú¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Û¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÃË½÷¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤ÏËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÂ¼À¥¿´³ñ¡Ê20¡¢TOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2°Ì¤Ë¤Ï´äÞ¼Îï³Ú¡Ê23¡¢¥Ð¡¼¥È¥ó¡Ë¡¢3°Ì¤Ë¿¼ÅÄçýè½¡Ê18¡¢¥ä¥Þ¥¼¥ó¡Ë¤¬Æþ¤ê¡¢¥¹¥­¡¼¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜÀª