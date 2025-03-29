¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥µ¥ó¥â¥ê¥Ã¥Ä¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¤¬¤¢¤ê¡¢½÷»Ò¤ÏËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÂ¼À¥¿´³ñ¡Ê¤³¤³¤â¡Ë¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬162¡¦50ÅÀ¤Ç½é¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£´äÞ¼Îï³Ú¡Ê¤ì¤¤¤é¡Ë¡Ê¥Ð¡¼¥È¥ó¡Ë¤¬156¡¦00ÅÀ¤Î2°Ì¡¢¿¼ÅÄçýè½¡Ê¥ä¥Þ¥¼¥ó¡Ë¤¬153¡¦25ÅÀ¤Ç3°Ì¤ÈÆüËÜÀª¤¬É½¾´Âæ¤òÆÈÀê¡£¥¹¥­¡¼¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜÀª¤¬1¡Á3°Ì¤òÀê¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢1999Ç¯Âç²ñ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡Ê