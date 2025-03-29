¿­¤ÓÀ¹¤ê¤Î¼ã¼ê¤¬½çÄ´¤ËÎÏ¤òÉÕ¤±¡¢ºòµ¨¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¼¡¤°¥ê¡¼¥°2°Ì¡£ÀïÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢Í¥¾¡¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ëÉ¾ÏÀ²È¤âÂ¿¤¤ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡ÚÆóÅáÎ®¤Î·ìÌ®¡ÛÂçÃ«¤ÎÉãÊì¡ÖÆë¤ì½é¤á¡×¤Ï¡©Ä¾¡¹¤Ë¸ì¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ÖÅö»þ¡¢ËÍ¤ÏÆþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤Ç¡Ä¡×¡ÖÍ£°ì¤ÎÉÔ°Â¤Ï¿·¾±´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Î¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏOB¤À¡£¡ÖÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¤â¡¢°ì·³¤Ç»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¥â¥Î¤ÏÎÉ¤¯¤Æ¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¾å¤ÇÆó·³Íî¤Á¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ºòÇ¯25ËÜÎÝÂÇ¤Î