¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢ÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¥¾¡¼¥Ê¡×¤Ï28Æü¡¢2022Ç¯2·î¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶³«»Ï°Ê¹ß¤ËÀï»à¤·¤¿¥í¥·¥¢Ê¼10Ëü1¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£±ÑBBCÊüÁ÷¤Ê¤É¤È¤ÎÆÈ¼«Ä´ºº¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ï½ç¼¡¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¡£Ä´ºº¤Ï·³¿ÍÊèÃÏ¤Ç¤ÎÌ¾Á°¤Î³ÎÇ§¤ä¸ø³«¾ðÊó¡¢ÊóÆ»¥Ù¡¼¥¹¤Î¾ðÊó¤ò½¸ÀÑ¤·Ê¬ÀÏ¤·¤¿¤â¤Î¡£¼ÂºÝ¤Î»à¼Ô¿ô¤ÏÄ´ºº¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¿ô¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¤¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£