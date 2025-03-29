¥¨¥¯¥¹¥×¥é¥¹¤Ï¡¢¡Ø¥´¥¸¥éÂÐ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤è¤ê¡ÖÅìÊõ30cm¥·¥ê¡¼¥º ¥­¥ã¥¹¥È¥­¥Ã¥È ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡ ¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¡ÉG¡É³ÐÀÃ·ÁÂÖ¡×(68,200±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£2025Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖÅìÊõ30cm¥·¥ê¡¼¥º ¥­¥ã¥¹¥È¥­¥Ã¥È ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡ ¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¡ÉG¡É³ÐÀÃ·ÁÂÖ¡×(68,200±ß)¶ØÃÇ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ø¥´¥¸