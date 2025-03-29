ジュエリーブランド「ケイウノ」から、『スター・ウォーズ』コレクションが登場！「グローグー」や「ダース・ベイダー」など、人気キャラクターたちの純金のスタチューやジュエリーがラインアップ。2025年4月18日（金）から20日（日）に開催されるイベント「スター・ウォーズ セレブレーションジャパン（STAR WARS CELEBRATION JAPAN）」や公式ECサイトにて予約受付＆販売されます☆ ケイウノ『スター・ウォーズ』コレクシ