¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¼óÅÔ¥Ù¥¤¥ë¡¼¥ÈÆîÉô¤ò¶õÇú¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥à¶µ¥·¡¼¥¢ÇÉÁÈ¿¥¥Ò¥º¥Ü¥é¤ÎÀïÆ®¤ò¤á¤°¤ëÄäÀï¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï28Æü¡¢¥Ù¥¤¥ë¡¼¥ÈÆîÉô¤ò¶õÇú¤·¤Þ¤·¤¿¡£·³¤Ï¶õÇú¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¤«¤é¥¤¥¹¥é¥¨¥ëËÌÉô¤ËÂÐ¤·¤Æ¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¤¬È¯¼Í¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥Ò¥º¥Ü¥é¤Î¥É¥í¡¼¥óÊÝ´É»ÜÀß¤Ê¤É¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥Ò¥º¥Ü¥é¤Ï¡¢¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¤ÎÈ¯¼Í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ