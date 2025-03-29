2024Ç¯5·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤¬·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡ÚºÌ¤Î¹ñ¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡¦¥·¥ê¡¼¥º2nd¡Û¡£ÂÔË¾¤ÎÆóºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡×¤¬¡¢Æ£¸¶ÎµÌé¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¡¢5·î8Æü¤«¤é¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£Æ£¸¶¤Ë½é¤á¤ÆÄ©¤à¡Ö¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤äµÈÅÄ¤È¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ýº£²ó¡¢¡ÊµÈÅÄ¡Ë¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ½Ð±é¤ò·è¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤Ï¡Ö¥¢¥Æ¥Í¤Î¥¿¥¤¥â¥ó¡×¤ä¡Ö