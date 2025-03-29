従来より1時間拡大して過去最長の6時間半にわたり生放送されるTBS系の名物大型バラエティ特番『オールスター感謝祭’25春』(29日17:40〜)。91年秋にスタートし、67回目を迎えるこの番組は、同局の人気番組・新番組の出演者が一堂に会するのと同様に、裏方では様々なレギュラー番組を担当するスタッフたちが集結している。その中で23年秋の放送から参加するのは、『マツコの知らない世界』を担当する制作会社・UNITED PRODUCTIONSの
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