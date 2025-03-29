¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄØ¸¶·Ä»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê39¡Ë¤¬29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±¶É¡Ö½µ´©¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈãÉ¾¡×¡ÊÅÚÍËÁ°5¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈÂ´¶È¤ÈÂà¼Ò¤ò²þ¤á¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£Æ±¶É¤Ï10Æü¡¢ÄØ¸¶¥¢¥Ê¤Î3·îËö¤Ç¤ÎÂà¼Ò¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½ªÈ×¡¢¼«¿È¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£²ÖÂ«¤ò»ý¤Á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ëÆ°²è¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»ä¡¢ÄØ¸¶·Ä»Ò¤Ï3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯7·î¤è¤ê½µ´©¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈãÉ¾¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À