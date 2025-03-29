¡ã03·î28Æü¤Î½½»úÂ­¼¨¸½ÌÃÊÁ¡ÊÇä¤ê¥·¥°¥Ê¥ë¡Ë¡ä (ÌÃÊÁ¥³ー¥É) ÌÃÊÁ»Ô¾ì[ ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ ] (2437) ¥·¥ó¥ï¥ï¥¤¥º Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É [ 394.0 | +2.07% ] (3441) »³²¦ Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É [ 904.0 | 0.00% ] (3963) ¥·¥ó¥¯¥í Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à [ 517.0 | +2.17% ] (5032) ¥¨¥Ëー¥«¥éー Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à [ 3,360.0 &