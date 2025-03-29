¡ã03·î28Æü¤Î5Æü¡¦25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¯¥í¥¹ÌÃÊÁ¡ä (ÌÃÊÁ¥³ー¥É) ÌÃÊÁ»Ô¾ì[ ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ ] (140A) £é£ÆÊÆºÄÀè¥Ù Åì¾ÚETF [ 1,996.0 | -0.05% ] (1434) £Ê£Å£Ó£Ã£Ï Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É [ 949.0 | +0.74% ] (1546) ÌîÂ¼¥À¥¦£ÈÌµ Åì¾ÚETF [ 62,480.0 | -0.35% ] (1554) Æü¶½£Í£ÓÀ¤³¦ Åì¾ÚETF [ 4,758.0 |