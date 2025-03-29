¿·¥¢¥êー¥Ê¤ò¤á¤°¤ê»ÔÄ¹¤ÈµÄ²ñ¤ÎÂÐÎ©¤¬¿¼¤Þ¤ëË­¶¶»ÔµÄ²ñ¤Ç2025Ç¯3·î28Æü¡¢¼¡¤ÎÉû»ÔÄ¹¤Î¿Í»ö°Æ¤¬»¿À®¾¯¿ô¤ÇÉÔÆ±°Õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£28Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Ë­¶¶»ÔµÄ²ñËÜ²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢3·îËö¤ÇÇ¤´üËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¿ù±º¹¯É×Éû»ÔÄ¹¤Î¸åÇ¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¿Í»ö°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·µÄ²ñ¤«¤é¤Ï¡¢µÄ²ñ¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤ëÁ°¤Ë»Ô¤ÎÃ´Åö²Ý¤¬¿·Éû»ÔÄ¹¤Î½¢Ç¤¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖµÄ²ñ·Ú»ë¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¿Í»ö°Æ