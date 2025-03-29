¥Þ¥Ä¥À¤¬Çò¤¤¡ÖºÇ¿·¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¼Â¼Ö¸ø³«¡ª¥Þ¥Ä¥À¤Ï2025Ç¯3·î28Æü¡¢Æ±¼Ò¤ÎÁÏ¶È¤«¤éÊâ¤ß¤È¤È¤â¤ËÎò»ËÅª¤ÊÌ¾¼Ö¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë»ÜÀß¡Ö¥Þ¥Ä¥À¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¡Ê¹­ÅçËÜ¼ÒÉßÃÏÆâ¡§¹­Åç¸©ÉÜÃæÄ®¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉôÊ¬²þ½¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç4·î1Æü¤Ë°ìÈÌ¸ø³«¤òºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Ä¥À¤¬Çò¤¤¡ÖºÇ¿·¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¼Â¼Ö¸ø³«¡ª¥Þ¥Ä¥À¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ï1994Ç¯¤Ë³«´Û¡£Ç¯´Ö5Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ò¸Ø¤ë¡¢¥Þ¥Ä¥À¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤âÃíÌÜ¤Î»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û