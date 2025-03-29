¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Ë¤è¤ëÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤«¤é30Ç¯¡£»ö·ïÄ¾¸å¡¢¶µÁÄ¤òÁÀ·â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼«±ÒÂâ¤Î¶ËÈëºîÀï¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥µ¥ê¥ó¤Ç½Å¤¤¸å°ä¾É¤òÉé¤¤¡¢25Ç¯¤ÎÆ®ÉÂ¤ÎËö¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷À­¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿»×¤¤¤È¤Ï¡£¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¤ß¤ë¡Û¥µ¥ê¥óÈï³²¼Ô ÉÂ¤ÈÆ®¤Ã¤¿25Ç¯Î¦¼«Ï¢ÂâÄ¹¡Ö¤ß¤ó¤Ê»à¤Ë¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤ÁÎ¦¾å¼«±ÒÂâÂçµÜÃóÆÖÃÏ¡£Âè32ÉáÄÌ²ÊÏ¢Ââ¡¢Ãæ±ûÆÃ¼ìÉð´ïËÉ¸îÂâ¡¢²½³Ø³Ø¹»¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¸Êª¡¦²½³ØÉôÂâ¤Î¡Èµò