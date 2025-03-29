À¾ÀîÅ°»á¤¬2014Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¥×¥ê¥Õ¥¡¡¼¥É¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢PFN¡Ë¤Ï¡¢AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤ÎÌäÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤À¡£¿ôÂ¿¤ÎÍ­ÎÏ¤ÊAI¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤¬¸½¤ì¤ëÃæ¡¢PFN¤Î¶¯¤ß¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥É¤È¥½¥Õ¥È¤ÎÍ»¹ç¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë¢¡¢¡¢¡¥¹¥Ñ¥³¥ó¤«¤éÀÐÌý²½³Ø¥×¥é¥ó¥È¤Þ¤ÇÅö¼Ò¤Ç³«È¯¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡ÖMN-3¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼