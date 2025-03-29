½ÕÆ®ÄÂ¾å¤²¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï5¡óÂæ!?´ë¶Èµ¬ÌÏÊÌ¤ÎÄÂ¾å¤²Î¨¤Ë¤Ï³Êº¹3·î21Æü¤Ë¡¢Ï¢¹ç¤¬È¯É½¤·¤¿Âç¼ê´ë¶È¤Ê¤É¤Îº£½ÕÆ®¤Î²óÅú¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Âè2²ó½¸·×¤Ç¤Ï¡¢Äê´ü¾ºµë¤ò´Þ¤àÀµ¼Ò°÷¤ÎÄÂ¾å¤²Î¨¤Ï5.40¡ó¤È¡¢½é²ó½¸·×¡Ê5.46¡ó¡¢14Æü¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Á°Ç¯Æ±»þ´ü¤ò¾å²ó¤ë¹â¤¤ÄÂ¾å¤²Î¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ÊÄÂ¾å¤²Î¨¤â¡¢ºòÇ¯ÊÂ¤ß¤«¡¢¤½¤ì¤ò°Ê¾å¤Î5¡óÂæ¤ÎÄÂ¾å¤²Î¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹âÄÂ¾å¤²¤¬Ãæ¾®´ë¶È¤Ê¤É¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÇÈµÚ¤¹¤ë¤«¤À¡£Âè2