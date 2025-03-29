¹âÎð¼Ô¤Îº¾µ½Èï³²¤òËÉ¤¤¤À¤È¤·¤ÆÊ¡²¬¸©·ÙÀÞÈø½ð¤Ï28Æü¡¢¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥óÈ¬È¨Âç±º1ÃúÌÜÅ¹Å¹Ä¹¤ÎÄ«ÈæÆà±Ñµ®¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¡¢Æ±²¬³ÀÌî´ÖÅ¹¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¾¾ËÜÅ°¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤Ë´¶¼Õ¾õ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£Ä«ÈæÆà¤µ¤ó¤Ï6Æü¡¢¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¡×¤È5Ëü±ßÊ¬¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤ò¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿80ÂåÃËÀ­¤òÀâÆÀ¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï17Æü¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹â³Û¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¹ØÆþ¤·¡¢½¾¶È°÷´Ö¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿80Âå½÷À­¤¬ÍèÅ¹¤·¤¿¤Î¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£½÷