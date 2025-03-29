¤Ê¤¼¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤Ï¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤òÇã¼ý¤·¡¢ÂçÎÌ²ò¸Û¤òÃÇ¹Ô¤·¤¿¤Î¤«¡© ¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¼Ò¤Î¼Ò°÷¤¿¤Á¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤È¤Ï¡½¡½¡£¡ØBreaking Twitter ¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯ »Ë¾åºÇ°­¤Î´ë¶ÈÇã¼ý¡Ù¡Ê¥Ù¥ó¡¦¥á¥º¥ê¥Ã¥¯Ãø¡¢°æ¸ý¹ÌÆóÌõ¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë´é¤ËÇ÷¤ë¾×·â¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡£Ãø¼Ô¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ù¸¶ºî¼Ô¡¢¥Ù¥ó¡¦¥á¥º¥ê¥Ã¥¯¤À¡£º£¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯¼£¤Ë¤â±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢À¯ÉÜ¤Î½ÅÍ×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´ØÍ¿