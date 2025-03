「元気のないとき。嫌なことがあったとき。ちょっと落ち込んだとき。試験の前……挫けそうになる自分を奮い立たせるために、祖母からプレゼントしてもらったこのヘッドホンで、大好きな音楽を聴いています」事務所に入って4カ月後には、ミサワホームの、映画『すずめの戸締まり』とのタイアップCMでデビュー。その後も、アリアナ・グランデの『we can’t be friends(wait for your love)』日本版MVに出演した。ドラマデビュ