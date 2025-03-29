¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥ä¥¯¥ë¥È5¡½6µð¿Í¡Ê2025Ç¯3·î28ÆüÅìµþD¡Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï³«ËëÀï¤«¤é¼åÅÀ¤òÏªÄè¤·¤Æ¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿±üÀî¤¬6²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤ë¤È¡¢ÂÇÀþ¤â6²ó¤Þ¤Ç¤Ë5ÆÀÅÀ¤ÈÍýÁÛÅª¤ÊÅ¸³«¡£¤È¤³¤í¤¬µß±ç¿Ø¤¬Êø¤ì¤¿¡£8²ó¤Ë»³ËÜ¤¬2¼ºÅÀ¡¢9²ó¤ÏÅÄ¸ý¤¬3¼ºÅÀ¤Ç±äÄ¹Àï¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢10²ó¤ÏÀ¶¿å¤¬·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î·ÑÅê¤ò³ÎÎ©¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Þ¤Þ³«Ëë¤ò·Þ¤¨¡¢½ªÈ×¤Ç5ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò¤Ò¤Ã¤¯